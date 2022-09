Sites incontournables pour le cycle 2 et le cycle 3

ADSL fred http://www.adslfred.fr/

Cyberclasse http://www.ac-grenoble.fr/episdor/classes/cm2-cm1/

Rustrel http://rustrel.free.fr/pedago.html

Mon cartable du net http://mon-cartable-du-net.perso.sfr.fr/

Soutien scolaire http://soutien67.free.fr/

La classe de Mallory cm1 et cm2 : leçons et exercices https://laclassedemallory.net/

Ressources pour l'école http://ressources.ecole.free.fr/navig/ressources.htm

Professeur Phifix http://www.professeurphifix.net/

Le Bulletin de la PMEV http://www.pmev.fr/articles.php?lng=fr&pg=1489

École de la Chabure http://perso.orange.fr/ecole.chabure/index.htm

Tableau Noir http://www.tableau-noir.net/tableau_noir_sommaire.html

Instit 90 http://sylvain.obholtz.free.fr/cariboost1/

Bla-bla cycle 3 http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/

Lala aime sa classe http://lalaaimesaclasse.fr/

Ma maîtresse de CM1 http://mamaitressedecm1.fr/

La classe bleue CE2, CM1, CM2 http://laclassebleue.fr/

La classe de Crol CM2 http://davidcrol.eklablog.com/

Dolomieu CM2 http://www.cm2dolomieu.fr/

La trousse de Sobelle http://lewebpedagogique.com/sobelle06/ http://sobelle06.eklablog.com/

La classe 2 Delphine au cycle 3 http://laclasse2delphine.jimdo.com/

Multiclasses CP au CM2 http://multiclasses.eklablog.com/

Loustics : CE2 CM1 CM2 http://www.loustics.eu http://loustics.eklablog.com/

Des séquences pour le CM1 et divers http://jpg-info.net/

Pédagogilles (Gilles Zipper) pour les CM http://www.gilles-zipper.fr/

Ressources pour CM2 http://ressourcespourcm2.eklablog.com/ http://www.ressourcespourcm2.fr/

Pédagogite http://pedagogite.free.fr/

Maikresse72 http://www.maikresse72.fr/

La classe de Marevann http://marevann.eklablog.com/

MiCetF : des outils pour la classe http://www.micetf.fr/

Scalpa http://www.scalpa.net/

Fée des écoles http://www.fee-des-ecoles.fr/

La classe coopérative CM1 CM2 http://laclassecooperativedestef.eklablog.com/

CDDP Haut-Rhin - Élémentaire http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/ecole/index.htm

Ouvre ton cartable... 81 fiches disponible http://instit.chez.tiscali.fr/index.htm

La classe de Define CP CE1 CE2 https://www.laclassededefine.fr/

Une classe de cycle 3 http://www.etab.ac-caen.fr/montchamp/classes/cm/

Une classe de cycle 3 http://cycle3.free.fr/

La classe de Bilou CM1 CM2 : Picot et MHM http://laclassedebilou.eklablog.com/

Mélimélune CE2-CM1-CM2 http://www.melimelune.com/

Fonctionnement - Outils d'une classe de CM1/CM2 http://instits.org/?page=maclasse

Gomme et gribouillages http://gommegribouillages.free.fr/index.htm

L'école de Petite Prune http://lecoledepetiteprune.eklablog.com/

Outils pédagogiques http://appy.ecole.free.fr/outilsped.htm http://web.archive.org/web/20070329071633/http://appy.ecole.free.fr/outilsped.htm

Docs pour PE http://docspourpe.eklablog.com/

Go Pédago : Des ressources pour le cycle3 http://go.pedago.free.fr/

Exercices en ligne http://exercices.free.fr/

AM Pédagogie http://www.am-pedagogie.com/

Les dispositifs relais : ressources http://eduscol.education.fr/D0049/outilspedagogiques.htm

Fiches pratiques pour le cycle3 http://instit.chez-alice.fr/fiches.htm

Librairie interactive : PS au CM2 http://www.librairie-interactive.com/

Les mains dans les pattes http://www.lazil.com/pattes0.htm

Idées et fiches pour le cycle 3 http://site.voila.fr/siteric68/index.htm

Ressources IEN La Ferté http://www.ien-laferte.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique5

Koloté : PMEV cycle 3 http://www.kolote.info/

La classe de Fanfan - du CP au CM2 https://www.classedefanfan.fr/

L'Univers de ma classe http://universdemaclasse.blogspot.com/

13 h 30 : fiches pour le CE2 http://13h30.hautetfort.com/

La classe de Monsieur Guillou http://classe.de.c.guillou.free.fr/

Chez Lutin Bazar CE1-CE2 http://lutinbazar.eklablog.com/

Cenicienta CE2-CM1-CM2 http://cenicienta.eklablog.com/

J'ai toujours voulu être maîtresse CM http://jaitoujoursvoulu.eklablog.com/

La classe de Corinne : CE1 et CE2 http://laclassedecorinne.eklablog.com/

Orphéecole http://orpheecole.wordpress.com/category/cycle-3/

Lilyschool http://lilyschool.wordpress.com/

Les clés de la classe http://www.cleclasse.eu/

Mon école http://www.monecole.fr/

Romy http://romy.eklablog.com/

M@TICE http://ma.tice.free.fr

Éducasources http://educasources.education.fr/

Geek-instit CE2 http://geek-instit.eklablog.com/

La classe à Vefa http://laclasseavefa.canalblog.com/

Ma classe de CE2 (blog) http://institce2.canalblog.com/

La classe de Laurent : tout le CE2-CM1 http://www.instit.unepage.fr/index.php/docs-PMEV/PMEV/Les-outils/Fiches-de-travail.html

Maitronaute (alecks) http://tronic.fr/maitronaute/ http://alecks.free.fr/

Classeur d'école http://classeurdecole.wordpress.com/

Sapienta : Segpa & cycle 3 http://sage.eklablog.com/

Astro 52 http://www.astro52.com/pedagoaccueil.htm

L'école des Juliettes http://ecoledesjuliettes.free.fr/

Petit abécédaire de l'école http://bdemauge.free.fr/

La classe de Cécile CM1 http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/

L'école de Gaétan Solo : diverses fiches pour le cycle 3 http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/CYCLE3.html

Préparations pour la classe de Cycle III (JP Jourdan) http://perso.orange.fr/jean-paul.jourdan/pedagogie/doc_classe.htm

L'école élémentaire de Lilie http://pagesperso-orange.fr/lilie2fr/html/elementaire-Cycle3.html

Le blog d'Aliaslili http://www.leblogdaliaslili.fr/

RVTKI : le blog d'Hervé http://www.rvtki.org/

Pédagonet http://www.pedagonet.com/other/franciweb.htm

Fiches pour les élèves (PMEV) CE2 http://perso.orange.fr/polmes/telech.htm

Siteric68 http://eric.moser.club.fr/index.htm

La compipéda http://lacompipeda.eklablog.com/

Ressources pour le CE1 & CE2 http://recresgourmandes.canalblog.com/archives/cartable_de_l_instit/index.html

Situations-problèmes http://situationsproblemes.free.fr/francais/(...)

Le site d'Ahmed Selmani http://ahmed.selmani.free.fr/

Site de classe - CE2 Jules Ferry : tous les domaines http://julesferry.istres.pagesperso-orange.fr/index.html

Cartes et arts plastiques à l'école (et plus...) http://home.tele2.fr/verneau/

Bout de gomme http://boutdegomme.fr

CM2 PMEV (fiches de l'ancien site) http://www.kolote.info/spip.php?article1034

Horizon PE - CE2 (enregistrement obligatoire) http://horizonpe.free.fr/nk/

Made in school http://made-in-school.blogspot.com/

Galhia CE1 CE2 http://galhia.eklablog.com/

Ressources AIS et SEGPA (Alain Granier)... et pour le cycle 3 http://alain.granier2.free.fr/

La boîte à idées du Mammouth http://bai.mammouth.free.fr/

La classe de Vykie CP au CM2 http://laclassedevykie.eklablog.com/

Les documents à télécharger de Micha http://www.neroucheffmichel.be/html/telechargements/PgTelecharg.html

SallesDesMaîtres.com http://s.combalu.free.fr/

Croqu'école http://croquignol.com/

Les idées de Philomène http://lesideesdephilo.canalblog.com/

L'Hebdo du Pédago http://hebdopedago.eklablog.com/

Fiches de préparations http://www.instit.free.fr/pe2/index.htm

Fiches pour la classe http://fichesdeprep.jimdo.com/

Réseau EPPEE (Échanges de Pratiques Pédagogiques...) http://eppee.ouvaton.org/

LE RÉSEAU RURAL d'ÉDUCATION DE L'EMBRUNAIS SAVINOIS - Hautes-Alpes http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/rre/

Encyclopédagogie http://p.birbandt.free.fr/

Cartables.net : la banque de fichiers http://www.cartables.net/banque/

Rue des écoles http://www.ruedesecoles.com/

Le coin de PitchOun http://1en2.serveftp.com/daniele/

Fée la classe http://feelaclasse.eklablog.com/

Prepaclasse.net http://www.prepaclasse.net/

A l'encre violette http://alencreviolette.eklablog.com

L'univers de ma classe CM1 - CM2 http://universdemaclasse.blogspot.com/

Maicresse CM2 http://www.maicresse.fr/

Le coin des instits http://perso.wanadoo.fr/enotero/instits.htm

Le site d'un instit http://instit.chez.tiscali.fr/index.htm

Le cycle 3 http://lecycle3.free.fr/

La classe bleue CM http://laclassebleue.fr/

Le site d'Edouard Riff http://siteeriff.free.fr/

La classe de Max et Lyly http://laclassedemaxetlyly.eklablog.com

La classe d'Isou CE1-CE2 http://isoulinstit.canalblog.com/

A la récréation des enseignants http://perso.wanadoo.fr/laurent.s/accueil.html

Le zouave itinérant limité http://zouaveitinerant.eklablog.com/

Scol@doc http://membres.lycos.fr/scoladoc/

Ressources Pass Éducation http://www.pass-education.fr/ressources-pedagogiques/

Blog La Pomme à l'école http://pommealecole.mabulle.org/

Muraille5 : cours prêts à l'emploi (enseigner.org) http://www.enseigner.org/(...)

Prep'Web http://membres.lycos.fr/prepweb/cdpe/

JeRevise.fr : Exercices, leçons et vidéos pour le primaire http://www.jerevise.fr/

Les réflexions et ressources de Roger Bastien http://bastienr.club.fr/Site2/index.html

Les ressources de l'école Metzger http://artic.ac-besancon.fr/ecole_elementaire_hubert_metzger/

Fiches Outils en Français et Mathématiques CE2, CM1, CM2 (école Le Crestet) http://perso.orange.fr/ecole.crestet/telechargement.htm

Banque d'exercices (IEN Dordogne Nord) http://ien24nord.free.fr/fichiers2.htm

Lire et RéCréer (histoires, poésies, images...) http://www.lirecreer.org/index.html

Nougatine http://www.nougatine.org/

Prof virtuel http://profvirtuel.free.fr/elementaire/accueilelementaire2.htm

Prof virtuel : exercices en ligne http://profvirtuel.free.fr/

Edukely http://www.edukely.net/6-ressource.html

Chez Pépine http://www.chezpepine.com/

Ressources de l'école du Sacré Coeur de Savennières : outils, fiches... http://www.ec49.org/ecole-sacrecoeur-savennieres/rubrique.php3?id_rubrique=2078

Dans mon cartable il y a... http://roland.kara.chez.tiscali.fr/index.html

La sacoche http://sebastien.delsinne.free.fr/

A vos cahiers ! http://www.avoscahiers.fr/ anciennement CE2 Maths (Jonquille d'Octobre)

La classe de M. Martin http://classedemrmartin.ovh.org/index.html

La classe de Nat http://classedenat.idoo.com/

Ecole-plus http://www.ecole-plus.com/

CREPSC : Centres de Recherches des Petites Structures et de la Communication http://marelle.org/

La classe des remplaçants : du CP au CM2 http://gaetansolo.ifrance.com/

Saperlipopette http://saperlipopette.eklablog.com/

Enseigner autrement (Nicolas Martin) http://enseigner.autrement.over-blog.com/

Educalire : banque d'exercices en lecture, français, maths... http://www.educalire.net/accueil.htm

Faut pas lâcher !!! Site des PE2 St Élois http://60gp.ovh.net/~fautpasl/

CM1 de Rougemont le Château http://pagesperso-orange.fr/ecolerougemont.cm1/cariboost1/

Pêche à la fiche http://www.ac-grenoble.fr/ecole/peyrins/Ress.html

Coin Profs http://coinprofs.net/

L'école de Glayeul CE2-CM1 http://glayeul91.free.fr/monblog/

Cahiers et livres CE1 CE2 http://cahiers-et-livres.eklablog.com/

1stit94, mon blog à moaaa ! http://monblogamoaaa.canalblog.com/

Les fiches de ECOLE-PLUS http://www.ecole-plus.com/fiches-pedagogiques.html

La classe d'Elena http://laclassedelena.eklablog.com

Gamins du Lux http://gaminsdulux.fr/ce2cm1/sommaire/sommaire.htm

Espace pédagogique : ressources pour le premier degré (Nantes) http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/(...)

Centre Pédagogique Jules Anspach http://www.brunette.brucity.be/vautour/Documents-enseignants/accueil-02.html

Mescaffre http://pageperso.aol.fr/_ht_a/mescaffre/ecole.html

Reyunion : exercices de soutien http://www.reyunion.ch/ecole/sommaireetpres.htm

Le jardin de Vicky http://jardinvicky.iquebec.com/

Le blog de Stéphanie - Fiches de préparation http://www.fiches-de-preparation-ecole.com/

Mon-Instit.fr http://www.mon-instit.fr/

Les ressources et les projets de l'école Decour (Bobigny : du CP au CM2) http://www.decour.fr/

ABC scolaire : cours et exercices en maths et français http://abcscolaire.free.fr/Index.htm

Enseignons.be http://www.enseignons.be/fondamental/index.php

Le Site du RÉCIT Laval http://spip.cslaval.qc.ca/recit/

Le précepteur http://www.le-precepteur.net/

Mimi Instit http://mimiinstit.canalblog.com/

Nono l'instit http://www.nonolinstit.com/

Tête à modeler : soutien scolaire http://www.teteamodeler.com/soutienscolaire/soutien-scolaire.asp

Le site de Jean http://jlgrenar.free.fr/spip/spip.php?rubrique2

Outils pour cycle 3 http://preppourcycle3.canalblog.com/

Banque coopérative de données http://www.ac-versailles.fr/etabliss/peupliers/banque_cooperative.html

Toolbook : exercices en ligne dans tous les domaines http://courance.webpan.com/ (autoriser les pops up)